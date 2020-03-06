Председатель КНР Си Цзиньпин возглавил борьбу с COVID-19

Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС. Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС. Фото: kremlin.ru

Политический лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин возглавит борьбу с эпидемией нового штамма коронавирусa COVID-19.

Глава КНР отмечает, что с момента образования государства эта вспышка коронавируса стала крупнейшей чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Кроме того, эпидемия опасной инфекции распространяется очень быстро по всему миру, а обеспечивать профилактику и контроль распространения коронавируса крайней сложно.

Си Цзиньпин подчеркнул, что на долю народа Китая исторически выпадало множество испытаний, но никогда он не склонял головы и даже наоборот, это сделало сегодняшних граждан КНР еще отважнее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемия коронавируса COVID-19 добралась и до самого маленького государства мира. Первый заболевший зарегистрирован в Ватикане.