Председатель КНР Си Цзиньпин возглавил борьбу с COVID-19

Председатель КНР Си Цзиньпин возглавил борьбу с COVID-19
Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС. Фото: kremlin.ru

Политический лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин возглавит борьбу с эпидемией нового штамма коронавирусa COVID-19.

Глава КНР отмечает, что с момента образования государства эта вспышка коронавируса стала крупнейшей чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Кроме того, эпидемия опасной инфекции распространяется очень быстро по всему миру, а обеспечивать профилактику и контроль распространения коронавируса крайней сложно.

Си Цзиньпин подчеркнул, что на долю народа Китая исторически выпадало множество испытаний, но никогда он не склонял головы и даже наоборот, это сделало сегодняшних граждан КНР еще отважнее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемия коронавируса COVID-19 добралась и до самого маленького государства мира. Первый заболевший зарегистрирован в Ватикане.

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