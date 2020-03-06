Под Выборгом задержали подозреваемого в убийстве петербуржца

У мужчины при себе был пистолет. Фото: Pixabay

У мужчины при себе был пистолет. Фото: Pixabay

Тело погибшего нашли пятого марта. Об инциденте рассказала знакомая обвиняемого в убийстве.

Об этом стало известно 6 марта. Обо всем сообщают сотрудники правоохранительные органы. В среду в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее бывший муж ударил ее в ходе семейной ссоры, а затем выстрелил в другого участника конфликта. После этого агрессор вместе с телом скрылся в неизвестном направлении. Женщина заявила, что он пытался принудить ее уехать с ним, но ей удалось сбежать.

Труп нашли пятого марта под Выборгом, а подозреваемого в преступлении задержали в одном из отелей Красногвардейского района. При себе он держал пистолет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец ответит перед судом за убийство арматурой и хомутом для проводов.