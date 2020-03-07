Фея-крестной в новой «Золушке» станет гендерно-нейтральным персонажем

Фея-крестной в новой &#171;Золушке&#187; станет гендерно-нейтральным персонажем
Билли Портер. Фото: Wikipedia

В новой экранизации классической сказки Шарля Перро роль феи-крестной решили сделать гендерно-нейтральной. Волшебницу сыграет звезда американского кинематографа Билли Портер.

Портер рассказал о своей работе над необычной ролью в ремейке «Золушки» телеканалу CBS. По словам актера, магия не имеет гендерной принадлежности, и Билли считает важным показать это в новом фильме. Кроме того, Портер отмечает, что крайне глубоко вживается в своего персонажа.

При этом роль самой Золушки отвели певице кубино-американского происхождения Камиле Кабельо. Создатели проекта отмечают, что зрителей ждет переосмысление сюжета сказки. «Я думаю, что новое поколение действительно готово. Дети готовы. Именно взрослые замедляют процесс», — высказался Билли Портер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новозеландский актер, сценарист и режиссер Тайка Вайтити снимет мультсериал по сказочной повести «Чарли и шоколадная фабрика».

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