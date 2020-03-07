Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпино, где нашли труп подростка

Возможно, в квартире одного из домов в Колпино, где в парадной был обнаружен 14-летний мальчик с простреленной головой, находится вооруженный мужчина.

В субботу, 7 марта, на лестничной клетке одного из домов по улице Ижорского батальона в городе Колпино нашли бездыханного 14-летнего мальчика с огнестрельным ранением в голову. Предположительно, выстрел был произведен из охотничьего ружья. Как сообщают в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Петербургу, по факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Дверь квартиры, где, вероятно, проживал мальчик, никто не открыл, однако есть подозрения, что там находится вооруженный мужчина. Прямо сейчас силовики готовятся брать квартиру штурмом. Недвижимость, по данным ТАСС, принадлежит судье.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Выборгом задержали жителя Петербурга, подозреваемого в убийстве.