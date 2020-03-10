Студента Политеха нашли с простреленной головой на Есенина

Студента Политеха нашли с простреленной головой на Есенина
Студент погиб на собственной вечеринке. Фото: unsplash.com

В Приморском районе Петербурга обнаружили тело с огнестрельным ранением головы. Погибший был студентом второго курса Политехнического института.

По предварительным данным, причиной смерти стало неосторожное обращением с оружием. Травматический пистолет погибший достал во время вечеринки.

В полицию ночью 9 марта обратился житель одного из домов по улице Есенина. Мужчина сообщил, что соседи шумят и не дают ему спать. На вызов приехали сотрудники полиции, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В квартире они обнаружили труп.

Квартира принадлежит отцу погибшего. По словам гостей, студент и компания решили устроить вечеринку ночью. Во время празднования парень достал из сейфа травматический пистолет и случайно застрелился. О том, что он заряжен, студент не знал.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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