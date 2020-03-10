На Брюсовской пьяная ссора закончилась стрельбой, пуля попала в ногу петербурженки

В Калининском районе Петербурга полицейские начали проверку по факту госпитализации 49-летней женщины, сообщили в главке МВД по городу.

Все произошло днем в понедельник, 9 марта, в квартире дома №7 по улице Брюсовской. Стражи порядка установили на месте происшествия, что 50-летний хозяин квартиры во время алкогольных посиделок выстрелил из травматического пистолета в свою знакомую и поспешил скрыться на его автомобиле «Пежо 308».

Женщину доставили в больницу с травмо-пулевым ранением бедра. Ей оказали медпомощь и отпустили домой.

Спустя два часа наряд полиции задержал автомобиль подозреваемого на 14-ой линии В.О. Водителя доставили в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Парнасе странный водитель стреляет по колесам.