На Брюсовской пьяная ссора закончилась стрельбой, пуля попала в ногу петербурженки

В Калининском районе Петербурга полицейские начали проверку по факту госпитализации 49-летней женщины, сообщили в главке МВД по городу.
Все произошло днем в понедельник, 9 марта, в квартире дома №7 по улице Брюсовской. Стражи порядка установили на месте происшествия, что 50-летний хозяин квартиры во время алкогольных посиделок выстрелил из травматического пистолета в свою знакомую и поспешил скрыться на его автомобиле «Пежо 308».
Женщину доставили в больницу с травмо-пулевым ранением бедра. Ей оказали медпомощь и отпустили домой.
Спустя два часа наряд полиции задержал автомобиль подозреваемого на 14-ой линии В.О. Водителя доставили в отдел полиции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Парнасе странный водитель стреляет по колесам.