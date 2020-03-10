В Петербурге исчезла очередь к мощам Иоанна Крестителя

Святыню привезли к Казанский собор. В связи с этим, у собора появилось большое количество верующих, которые хотели приложиться к мощам.

Жители города на Неве занимали очередь с ночи 10 марта. Сам вход открывался с 8 утра. Во время открытия, желающих попасть внутрь собора было очень много. Но уже к 4 часам дня очереди не стало. Об этом сообщает АБН.

Напомним, находиться данная святыня в Петербурге будет до 17 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Казанский собор Петербурга привезут мощи Иоанна Крестителя. Ковчег с мощами прибыл в Петербург 9 марта в 20:30 из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима. Святыню в северной столице встретил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Иоанн Креститель очень почитаемый святой в христианстве. Он являлся предшественником Иисуса Христа и его Крестителем.