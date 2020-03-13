Из больницы выписали всех россиян с Diamond Princess

Двух последних россиян с круизного лайнера Diamond Princess выписали из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке

Ранее семь россиян поместили в больницу на карантин. Представитель регионального минздрава заявил, что коронавирус у них не выявлен, сообщает РИА «Новости».

Лайнер Diamond Princess оказался на карантине в Иокогаме из-за вспышки на нём коронавируса. Многие страны заявили о намерениях эвакуировать своих жителей. Из 3700 человек коронавирусом заболело 540. Карантин на лайнере был введен 3 февраля, когда там началась вспышка Covid-2019.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Японии, на лайнере, который находится на карантине с 5 февраля, заражению подверглась жительница России. В посольстве рассказали, что россиянку доставят в больницу, где обеспечат необходимым лечением.