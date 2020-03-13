Петербуржцы оказались в числе застрявших на лайнере в Карибском море, где обнаружен коронавирус

В Карибском море встал лайнер Costa Magic, на борту которого есть подозрения на коронавирус у членов экипажа и пассажиров. На лайнере, среди прочих пассажиров, находятся 20 россиян.

Как сообщает ТАСС, на Карибах застрял лайнер итальянской круизной компании. На коронавирус проверяют трех членов экипажа и трех туристов. Известно, что пациентов отказались принимать в порту Гваделупы и в еще нескольких в Карибском море.

Пока неизвестно, подозревается ли коронавирус у кого-либо из русских пассажиров. На лайнере находятся пассажиры из Петербурга, Ижевска, Москвы и других городов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Японии зараженный коронавирусом мужчина намеренно заражал людей. Сперва он просидел 15 минут в одном баре, потом зашел на 40 минут в другой паб.