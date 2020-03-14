Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе

Среди его пассажиров, находились 38 россиян.

До этого, 13 марта, лайнеру с 3 тыс. пассажиров на борту, запретили высадку в из-за двух случаев заболевания коронавируса на нем. Но уже сейчас в Пуэнт-а-Питре пассажиры смогли спуститься на берег. Круизный оператор Costa Crociere заверил, что для всех пассажиров будет организована доставка домой. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в столице Мартиники, после одобрения местного комитета здравоохранения, были высажены заболевшие COVID-19 и 400 жителей Мартиники. Заболевшие — турист из Финляндии и один член экипажа, который является индонезийцем. Сейчас их состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное.

Если бы не внештатная ситуация, лайнер завершил бы свое путешествие в Италии 2 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы оказались в числе застрявших на лайнере в Карибском море, где обнаружен коронавирус.