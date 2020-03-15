Конституционный суд рассмотрит поправки к Конституции

Закон о поправке к Конституции поступил на рассмотрение в Конституционный суд.

Заключение КС будет вынесено в установленный семидневный срок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В субботу, 14 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции.

Если Конституционный суд одобрит подписанный законопроект в течение семи дней, то Путин издаст указ о проведении общероссийского голосования, во время которого граждане РФ окончательно решат быть этим поправкам или нет.

Напомним, общероссийское голосование по Конституции пройдет 22 апреля. Это день объявлен выходным.

Результаты опроса показали, что 69% россиян планируют идти в этот день на избирательные участки. При этом 45% абсолютно точно в этом уверены.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Для того, чтобы документ был одобрен, поддержать его должны две трети региональных заксобраний Российской Федерации. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.