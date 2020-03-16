«Момент жертв и ответственных решений». Премьер Италии оценил ситуацию с коронавирусом в стране

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что эпидемия коронавируса в Италии представляет собой беспрецедентную чрезвычайную ситуацию за всю послевоенную историю страны.

Он призвал итальянцев оставаться дома и отметил, что, по словам ученых, пик распространения вируса еще не достигнут.

«Это момент жертв и ответственных решений. Мы не можем снизить бдительность. Это наиболее важный вызов последних десятилетий. Для победы нужен ответственный вклад 60 миллионов итальянцев «, — заявил премьер, сообщает газета Corriere della Sera.

Он также отметил, что эпидемия нанесла удар по экономике Италии. Несмотря на это, как подчеркнул премьер, магазины, аптеки и больницы будут работать в прежнем режиме.

По последним данным, в Италии общее число заболевших коронавирусом достигло 20 603, при этом 1 809 человек погибли.

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановят работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий. В заведениях общепита клиентам придется находиться на расстоянии в 1 метр друг от друга.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек. По ее словам, в стране действует строжайший карантин. Компании и учебные заведения перешли на дистанционный режим. Она отметила, с каждой семьи выйти из дома в магазин может только один человек. При чем это контролируется полицией.