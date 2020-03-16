Увеличился срок выдачи финских виз

Тем не менее, запрещать поездки в Россию пока не собираются. Фото: pixabay.com

Тем не менее, запрещать поездки в Россию пока не собираются. Фото: pixabay.com

Время ожидания разрешения на выезд в страны Шенгенского соглашения может занять 15-17 дней. Максимальное количество дней, которое может рассматриваться заявление — 60. Если подать заявление в ближайшие дни, то получить документ можно будет приблизительно к концу первой недели апреля. Об этом сообщает Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

Подавать заявление стоит не раньше, чем за 3 месяца до поездки за границу. Тянуть тоже не следует. Минимум по количеству дней до поездки для подачи заявки на визу составляет 15 дней.

Пока что, Финляндия границу закрывать не намерена, хоть там и зарегистрировано уже 265 случаев заражения. В стране запрещены массовые мероприятия численностью более 500 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия может закрыть границу из-за коронавируса. Данные меры будут приняты, если возникнет угроза населению.