Увеличился срок выдачи финских виз

Увеличился срок выдачи финских виз
Тем не менее, запрещать поездки в Россию пока не собираются. Фото: pixabay.com

Время ожидания разрешения на выезд в страны Шенгенского соглашения может занять 15-17 дней. Максимальное количество дней, которое может рассматриваться заявление — 60. Если подать заявление в ближайшие дни, то получить документ можно будет приблизительно к концу первой недели апреля. Об этом сообщает Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

Подавать заявление стоит не раньше, чем за 3 месяца до поездки за границу. Тянуть тоже не следует. Минимум по количеству дней до поездки для подачи заявки на визу составляет 15 дней.

Пока что, Финляндия границу закрывать не намерена, хоть там и зарегистрировано уже 265 случаев заражения. В стране запрещены массовые мероприятия численностью более 500 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия может закрыть границу из-за коронавируса. Данные меры будут приняты, если возникнет угроза населению.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
визы увеличение срока выдачи финляндия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зрителям Евро-2020 в Петербурге предоставят бесплатный проезд
В подозрением на коронавирус в Боткинской больнице находятся 238 пациентов
Росгвардейцы задержали хулигана, громившего Audi Q7 на Марата
Renault повысила цены на автомобили в России
В Боткина рассказали, что алкоголь не защищает от коронавируса
Офисы Петербурга: руки не жать, сидеть дома
Из-за коронавируса школьникам в некоторых регионах России хотят продлить каникулы
Максим Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»