В Китае ухудшились экономические показатели на фоне коронавируса

В Китае ухудшились экономические показатели на фоне коронавируса
Хоть ситуация и нестабильна, перспективы вполне положительные. Фото: pixabay.com

Это связано с принятыми мерами по остановке распространения COVID-19. Города закрывались, а вместе с ними и различные предприятия.

Объем продаж в рознице упал на 20%, инвестиции в недвижимости снизились на 16,3%. Повысился и процент безработицы.

Объем промышленного производства упал на 13,5%.

Представители Госстатуправления Китая высказали мнение, что хоть вирус и принес сильные проблемы в экономику, ситуация находится под контролем. Борьба с коронавирусом идет полным ходом и приносит свои плоды. Уже скоро производства будут восстанавливаться, а экономические показатели придут в норму. Во втором полугодии экономика должна стать более устойчивой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский посол рассказал о срока победы над коронавирусом. В провинции Хубэй вирус может быть остановлен уже в марте.

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