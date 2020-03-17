В США от коронавируса погибли 85 человек

В США от коронавируса погибли 85 человек
Коронавирус. Фото: pixabay

В США жертвами коронавируса стали 85 человек. Об этом сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

Число инфицированных в США достигло 4661. При этом 17 человек излечились.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской.

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