В США от коронавируса погибли 85 человек

В США жертвами коронавируса стали 85 человек. Об этом сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

Число инфицированных в США достигло 4661. При этом 17 человек излечились.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской.