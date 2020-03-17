В Петербурге задержали домушника, который обокрал несколько квартир на 920 тысяч рублей

Петербургская полиция изобличила ранее задержанного за серию краж рецидивиста еще в ряде преступлений.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по городу и области, 39-летний ранее судимый подозреваемый в серии квартирных краж в Московском, Невском, Фрунзенском и Красногвардейском районах был задержан еще в январе прошлого года.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили причастность рецидивиста к совершению аналогичных преступлений, а также к хищению имущества из автомобилей.

Общий ущерб от его краж составил не менее 920 тысяч рублей.

По всем фактам кражи были возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала подозреваемых в краже ювелирных изделий.