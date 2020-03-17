В Петербурге задержали домушника, который обокрал несколько квартир на 920 тысяч рублей

В Петербурге задержали домушника, который обокрал несколько квартир на 920 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay.com

Петербургская полиция изобличила ранее задержанного за серию краж рецидивиста еще в ряде преступлений.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по городу и области, 39-летний ранее судимый подозреваемый в серии квартирных краж в Московском, Невском, Фрунзенском и Красногвардейском районах был задержан еще в январе прошлого года.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили причастность рецидивиста к совершению аналогичных преступлений, а также к хищению имущества из автомобилей.

Общий ущерб от его краж составил не менее 920 тысяч рублей.

По всем фактам кражи были возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала подозреваемых в краже ювелирных изделий.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
квартирная кража новости спб рецидивист серия преступлений
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве закрываются музеи из-за коронавируса
Суд в Петербурге лишил прав водителя с психическим расстройством
Финляндия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Выборге создадут штаб по борье с коронавирусом
Больницу Святого Георгия перепрофилируют для больных пневмонией и гриппом
Петербуржцы массово едут в Финляндию перед закрытием границы
В России хотят запретить кальяны в ресторанах и кафе на фоне коронавируса
Эзотерическая организация развела петербурженок на 6 миллионов