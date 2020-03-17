Суд в Петербурге лишил прав водителя с психическим расстройством

Суд в Петербурге лишил прав водителя с психическим расстройством
Водителя через суд лишили прав. Фото: unsplash.com

Решением Выборгского районного суда Петербурга автомобилиста с психическим расстройством лишили водительских прав. Основанием для этого стало наличие медицинских противопоказаний.

С иском в суд обратился прокурор Выборгского района. Он указал на то, что водитель состоит на учете в психоневрологическом диспансере и имеет противопоказания, которые препятствуют безопасному вождению.

«Решением Выборгского районного суда административное исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Автомобилист попытался оспорить решение через суд, но его апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Исковые требования прокурора признали правомерными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Адмиралтейского района добилась лишения прав водителя, у которого были диагностированы психическое расстройство и проблемы с поведением.

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