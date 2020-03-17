Родителям детей, отправленных на карантин, могут начать выдавать больничные

Дело в том, что зачастую детей не с кем оставить, ведь взрослые ходят на работу. С предложениям давать возможность родителям брать больничные листы выступил Национальный родительский комитет. Председатель комитета Ирана Волынец подчеркнула, что детей до 14 лет нельзя оставлять без присмотра согласно законодательству РФ. Поэтому правительство должно рассмотреть возможность позволять родителям уходить на оплачиваемый больничный до окончания карантина.

Данное предложение прокомментировал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что брать больничный взрослым невыгодно, потому что он оплачивается меньшей суммой. Поэтому, лучше рассматривать вариант дистанционной работы или решить, кто из близких может сидеть с детьми во время карантина. Но, в любом случае, право на больничный быть должно, поскольку ситуация, которая происходит сейчас особая. Если средств в Фонде социального страхования будет не хватать, дополнительные выплаты будут поступать из федерального бюджета. Об этом сообщают Известия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд рассказал как оплатят больничные, взятые из-за карантина.