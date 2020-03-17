Павел Грудинин и его семья подали в суд на «Вконтакте»

Павел Грудинин и его семья подали в суд на &#171;Вконтакте&#187;
Павел Грудинин и его семья требуют от "Вконтакте" по рублю каждому истцу в качестве компенсации. Фото: kremlin.ru

Экс-кандидат в президенты Павел Грудинин и члены его семьи подали иск к социальной сети «Вконтакте» за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Директор «Совхоза имени Ленина», его избранница Ксения Кутюхина, а также две несовершеннолетние дочери предъявили претензии к социальной сети «Вконтакте» из-за того, что на площадке опубликованы данные, нарушающие право Грудинина и его семьи на личную жизнь.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что политик и члены его семьи намерены взыскать с компании по 1 рублю на каждого истца. Какие данные были опубликованы, неизвестно. Дата рассмотрения иска также не оглашается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский районный суд постановил лишить прав водителя, у которого диагностировали психическое расстройство.

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