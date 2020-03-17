Экс-кандидат в президенты Павел Грудинин и члены его семьи подали иск к социальной сети «Вконтакте» за нарушение неприкосновенности частной жизни.
Директор «Совхоза имени Ленина», его избранница Ксения Кутюхина, а также две несовершеннолетние дочери предъявили претензии к социальной сети «Вконтакте» из-за того, что на площадке опубликованы данные, нарушающие право Грудинина и его семьи на личную жизнь.
В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что политик и члены его семьи намерены взыскать с компании по 1 рублю на каждого истца. Какие данные были опубликованы, неизвестно. Дата рассмотрения иска также не оглашается.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский районный суд постановил лишить прав водителя, у которого диагностировали психическое расстройство.