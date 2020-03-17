Петербург закупил почти 2 миллиона медицинских масок

Петербург закупил почти 2 миллиона медицинских масок
Закупка поможет сократить доход спекулянтов, которые продают маски за огромные деньги. Фото: unsplash.com

На данный момент, жителям города сложно купить данные средства защиты — они отсутствуют во многих аптеках.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил наличие дефицита на сегодняшнем заседании штаба по улучшению ведения бизнеса. Но уточнил, что нехватка искусственная. Спекулянты сейчас могут активно наживаться на нынешней эпидемиологической ситуации и зарабатывать большие деньги на панике горожан. Глава города не считает, что маска — это панацея от вируса. Беглов подчеркнул, что лучшая защита — это нахождение дома. Также, стоит временно отказаться от посещения мест, где может одновременно находиться большое количество людей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Сегодня, 17 марта, в городе заключены контракты с поставщиками, благодаря которым маски снова появятся в продаже в городе.

Также, с местными предприятиями по производству защитных средств ведется обсуждение о расширения выпуска медицинских масок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно с чем связан дефицит медицинских масок в Петербурге.

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