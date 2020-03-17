Незрячего петербуржца выгнали из магазина из-за собаки-поводыря

Мужчину отстояли прокуроры – они внесли представление генеральному директору, которое находится на рассмотрении.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга. Все случилось в строительном магазине «Домовой». Туда пришел незрячий мужчина со своей собакой-поводырём. На покупателя обратил внимание охранник, который попросил инвалида по зрению покинуть помещение, так как находиться в «Домовом» с собакой запрещено.

В ведомстве отметили, что сотрудник магазина нарушил права петербуржца.

«Прокуратура внесла представление генеральному директору, которое находится на рассмотрении»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инвалид пожаловался на лечение в петербургской больнице. Помощь ему была оказана несвоевременно и не в полном объеме. Об это свидетельствуют выявленные дефекты в диагностике и стратегии лечения, а также недостатки в введении меддокументов.