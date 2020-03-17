Актрису Ольгу Куриленко, заразившуюся коронавирусом, отказались везти в больницу

Она рассказала, что госпитализируют только тех пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Об этом стало известно 17 марта. Обо всем актриса Ольг Куриленко написала в своем Instagram-аккаунте. Она заявила, что ее все еще не госпитализировали, так как состояние оценивают не как критическое. Дело в том, что больницы Лондона переполнены, поэтому на всех места не хватает.

Куриленко попросили позвонить, если ей вдруг станет хуже. О своем диагнозе актриса призналась в понедельник, заявив, что не знает, где заразилась. Звезда попросила подписчиков быть внимательнее и беречь себя. Сейчас она чувствует себя лучше – температура спала спустя неделю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом. По словам актрисы, она около недели соблюдает режим самоизоляции.