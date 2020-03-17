Певица Ольга Зарубина упала в обморок в эфире Первого канала

Артистка не выдержала признания возлюбленного, который заглядывается на ее дочь Киру.

Об этом стало известно 17 марта. Певица Ольга Зарубина приняла участие в программе «На самом деле». На шоу обсуждали возлюбленного артистки, который положил глаз на дочь Зарубиной- 34-летнюю Киру. Звезда призналась, что сильно переживает из-за этого и ей сложно сдерживать эмоции. В какой-то момент Зарубина упала в обморок – дочь помогла ей прийти в себя. Врачи, осмотрев певицу, заявили, что все случилось из-за стресса, так что артистке рекомендован покой и отдых.

Наследница Зарубиной сильно волнуется, но верит, что раскрывшаяся тайна поможет сделать их жизнь лучше. Известно, что сейчас певице намного лучше – она вернулась к обычной жизни, а ее отношения с дочкой стали крепче.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрий Дибров упал в обморок и угодил в больницу.