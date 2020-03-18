Петербуржцы начали ходить в магазины в противогазах

Судя по всему, горожане решили, что подобная мера позволит защититься от коронавируса лучше, чем использование обычных медицинских масок.

Двух мужчин в противогазах запечатлел в одном из гипермаркетов города очевидец вечером во вторник, 17 марта. Фотографии необычного зрелища были опубликованы в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». В руках у одного из мужчин были огромный пачки макарон, а у второго в тележке была замечена еще одна жизненно необходимая вещь в период эпидемии — туалетная бумага. Остается только гадать, серьезно ли мужчины так переживают о возможности заражения коронавирусом или все же высмеивают панику, возникшую на фоне эпидемиологической ситуации в Северной столице.

Комментаторы отнеслись к данному поведению неоднозначно и отметили, что про перчатки находчивые граждане все-таки позабыли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербуржцы раскупают туалетную бумагу из-за коронавируса.