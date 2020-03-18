«Зенит» в полном составе проверится на COVID-19

Также, в среду, 18 марта, все сотрудники «Зенита», включая игроков и тренеров, проведут общее собрание. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Из-за временной остановки Российской Премьер-Лиги, встал вопрос о дальнейших планах команды на время вынужденного карантина от соревнований, который продлится до 10 апреля.

Генеральный директор Санкт-Петербургской футбольной команды «Зенит» Александр Медведев сообщил, что вся команда клуба пройдет тест на выявление коронавируса. Данная мера очень важна для перестраховки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме заявили, что необходимо приостановить сезон РПЛ. Проводить матчи без болельщиков нет особого смысла. К тому же, подобная атмосфера негативно влияет на футболистов и тренеров команд. Также, временно приостановлена Лига Чемпионов и Лига Европы.