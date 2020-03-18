Паром «Принцесса Анастасия» на месяц отменил все рейсы

Паром &#171;Принцесса Анастасия&#187; на месяц отменил все рейсы
Паром "Принцесса Анастасия". Фото: portspb.ru

Недавно отремонтированный паром «Принцесса Анастасия» отменяет все круизы на месяц. Туристы смогут отдохнуть на лайнере не раньше 19 апреля.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на паромного оператора Moby SPL, пассажиры, которые уже забронировали места и оплатили поездку, получат возможность перенести круиз на другую дату, начиная с мая до конца декабря этого года, однако, за это требуется доплата.

Причиной временной отмены рейсов стала пандемия нового типа коронавируса. Туристы, которые собирались отправиться в путешествие на пароме, получат скидку 15% на любое регулярное отправление.

Все путешественники также могут отменить бронирование и вернуть деньги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в свой первый рейс после длительного ремонта паром «Принцесса Анастасия», курсирующий между Петербургом и Хельсинки, должен был отправиться 21 марта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карантин коронавирус новости спб принцесса анастасия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авиакомпания «Россия» переводит часть своих сотрудников на ...
Движение на Оптиков и Попова ограничат из-за производства работ
Паром «Принцесса Анастасия» на месяц отменил все рейсы
Петербург создаст единый ресурс дистанционного обучения школьников
Президент УЕФА объяснился перед Бегловым из-за переноса Евро-2020
Съемки второй части «Аватара» перенесли из-за пандемии коронавируса
СК РФ: расследование уголовного дела историка Соколова завершено
Эргашев не нашел время ответить на вопросы депутатов о коронавирусе