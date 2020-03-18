Паром «Принцесса Анастасия» на месяц отменил все рейсы

Недавно отремонтированный паром «Принцесса Анастасия» отменяет все круизы на месяц. Туристы смогут отдохнуть на лайнере не раньше 19 апреля.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на паромного оператора Moby SPL, пассажиры, которые уже забронировали места и оплатили поездку, получат возможность перенести круиз на другую дату, начиная с мая до конца декабря этого года, однако, за это требуется доплата.

Причиной временной отмены рейсов стала пандемия нового типа коронавируса. Туристы, которые собирались отправиться в путешествие на пароме, получат скидку 15% на любое регулярное отправление.

Все путешественники также могут отменить бронирование и вернуть деньги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в свой первый рейс после длительного ремонта паром «Принцесса Анастасия», курсирующий между Петербургом и Хельсинки, должен был отправиться 21 марта.