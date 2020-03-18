В России утвердили правила оформления больничных листов по коронавирусу

В России утвердили правила оформления больничных листов по коронавирусу
Больничный лист будет оформляться на две недели. Фото: pixabay

Российское правительство ввело временные правила оформления листов нетрудоспособности и выплат пособий по временной нетрудоспособности на время карантина.

Согласно тексту соответствующего документа, размещенному на официальном сайте правительства России, утвержденные правила распространяются на застрахованных граждан, которые прибыли из стран, охваченных коронавирусом, и контактирующих с ними. Правила введены на срок от 20 марта до 1 июля.

Каждый субъект РФ определит перечень из не более трех медучреждений, которые будет заниматься дистанционным оформлением больничных листов.

Туристы, недавно вернувшиеся из-за рубежа, смогут самостоятельно подать заявление через личный кабинет на сайте Фонда соцстрахования. Больничный лист будет оформлен в течение суток на две недели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родителям детей, отправленных на карантин, могут начать выдавать больничные.

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