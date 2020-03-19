На Киевской улице полыхали три иномарки

В Московском районе Петербурга спасатели час тушили полыхающие машины. Один из транспортов загорелся рядом с припаркованными во дворе легковушками, от огня пострадали еще два автомобиля.

Все случилось в среду вечером, 18 марта, у дома 3 по Киевской улице. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, во дворе загорелся автомобиль. В результате пламя переметнулось на два близко расположенных авто. В 22:26 местные жители вызвали спасателей. К месту прибыли девять сотрудников на двух спецмашинах. Им удалось ликвидировать пламя к 23:35.

В автомобиле марки Mercedes выгорел салон. Также пострадали Randge Rover и Mercedes.

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