Петербурженка заразилась коронавирусом, не покидая страну

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Коронавирус достался ей от жителей Швейцарии, приехавших в гости.

Сегодня, 19 марта, результаты анализов официально подтвердили наличие у 23-летней девушки COVID-19. В больнице имени Боткина жительница города на Неве находится с понедельника, 16 марта. Самочувствие больной удовлетворительное, никаких жалоб на на течение болезни не возникает.

Таким образом, данный случай заболевания уже 10 для Северной столицы. На данный момент, двое горожан выздоровели и отправились домой, а остальные 8 человек продолжают лечение под присмотром врачей в больнице.

В России же подтвердили 53 новых случая коронавируса в 23 регионах. Такими данными поделилась пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский ученый рассказал, что коронавирусом переболеет большая часть Земли. Приобретенный человечеством иммунитет остановит пандемию.