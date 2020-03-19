Живущий в России иностранец застрял на российско-финской границе

Иностранец, который проживает и работает в России, не может вернуться в страну из Финляндии из-за ограничений по движению через границу, которые вступили в обеих странах в разное время.

В России ограничения введены в ночь на 18 марта, а в Финляндии — в ночь на 19 марта.

Как сообщает служба новостей Yle, застрявший на КПП Ваалимаа турист не имеет ни российского, ни финского гражданства. Финляндию он посетил по однократной визе, однако при возвращении в страну ему было отказано в проезде, поскольку Россия разрешает въезд в страну только своим гражданам.

«По всей видимости, визитёр просто не знал, какие изменения произошли в обеих странах», – отметили в Погранохране Юго-Восточной Финляндии.

Издание отмечает, что, по всей видимости, мужчине придется самостоятельно выбираться из страны и оплачивать билеты, чтобы вернуться на свою родину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Генконсульство Финляндии в Петербурге приостановило выдачу виз из-за коронавируса.