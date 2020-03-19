Илон Маск собрался изготавливать аппараты ИВЛ в связи с коронавирусом

Без оборудования искусственной вентиляции легких пациентам, у которых болезнь протекает в тяжелой форме просто не выжить.

Основатель Tesla и SpaceX написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter, что готов оказать помощь в производстве вентиляторов, если возникнет дефицит.

Данную формулировку его слов пользователи восприняли неоднозначно. Некоторые комментарии и вовсе были издевательскими. Один из комментаторов поинтересовался с какой он планеты, ведь дефицит уже давно очевиден. Также, его попросили не ждать, а действовать уже сейчас, ведь медики в безвыходном положении. Другой комментатор поддержал идею и написал Маску, что у него есть шанс стать настоящими героем и спасти немало жизней.

Недавно на американском телевидении губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что вопрос о нехватке медицинского оборудования стоит как никогда остро. А главная проблема — небольшое количество жизненно необходимых аппаратов ИВЛ.

Примечательно, что ещё совсем недавно Илон Маск в том же твиттер написал, что паника из-за COVID-19 — это глупость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больницы Петербурга покупают аппараты для вентиляции легких из-за коронавируса.