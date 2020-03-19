Зараженный коронавирусом москвич летел на самолете из Петербурга

Зараженный коронавирусом москвич летел на самолете из Петербурга
Москвич летел из Петербурга. Фото: pixabay

В Москве госпитализировали мужчину, который заражен новым типом коронавируса. Известно, что в столицу он прилетел из Санкт-Петербурга.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, зараженный вирусом пациент прилетел в Москву 8 марта. Пассажиров, которые летели вместе с ним, просят позвонить в службу 112 или вызвать врача на дом. Им также рекомендуют оставаться дома — медики могут приехать на дом и взять необходимые анализы.

Добавим, что на данный момент в России подтверждено 52 случая заражения коронавирусом. В Петербурге — один случай.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге названы сроки пика заболеваемости коронавирусом. Пик заболеваемости новым типом коронавируса в Петербурге еще продолжается, заявил петербургский губернатор Александр Беглов.

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