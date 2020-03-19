Магазины IKEA закрываются по всему миру из-за коронавируса

Шведская розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода IKEA закрывает свои магазины, расположенных по всему миру. Причиной временного закрытия торговых точек стала пандемия коронавируса.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на материнскую компанию Ingka Group, первостепенной работой IKEA, по мнению компании, является забота о здоровье сотрудников и покупателей. Однако в компании отметили, что во многих странах потребители могут закупиться в онлайн-магазинах.

Недавно были закрыты магазины IKEA в 14-ти европейских странах, а также в Канаде и Соединенных Штатах. В скором времени будут закрыты магазины в Венгрии, Индии, Ирландии, Великобритании. А в Китае торговые точки, наоборот, возобновляют свою работу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сеть кинотеатров «Мираж Синема» прекращает показ фильмов в Петербурге и Ленобласти из-за коронавируса.