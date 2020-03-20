Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

Врач Александр Мясников уверен, что пандемия нового типа коронавирусной инфекции утихнет в течение ближайшего месяца, примерно в середине апреля.

Мясников назвал сроки окончания пандемии вируса в видео, которое опубликовал Владимир Соловьев в своем Telegram-канале. По словам доктора, вирус вызывает у пациента ОРЗ, которым обычно заболевают во время сезона заболеваний.

При этом он допускает, что вторая волна коронавируса произойдет осенью. Он отметил, что на данный момент научные сотрудники даже не разобрались со всеми способами передачи вируса.

Доктор признал необходимость карантина и самоизоляции, однако отметил, что все это закончится не позже, чем через месяц. Мясников также назвал спровоцированную вирусом панику необоснованной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом коронавирус может сбавить обороты из-за жары.