В Ленобласти предложили ввести кредитные каникулы на фоне коронавируса

У большинства россиян есть кредитные обязательства перед банками. Фото: Pixabay

У большинства россиян есть кредитные обязательства перед банками. Фото: Pixabay

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил ввести «кредитные каникулы» для россиян, которые из-за коронавируса были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска.

Соответствующее обращение направлено министру финансов РФ Антону Силуанову и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, сообщает РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что работа в дистанционном режиме и неоплачиваемый отпуск необходимые меры, но они «жестко» бьют по благополучию людей».

При этом у большинства россиян есть кредитные обязательства перед банками и, несмотря на неоплачиваемый отпуск, люди должны погашать кредиты.

Владимир Петров также в качестве примера привел некоторые зарубежные страны, где из-за коронавируса введены «кредитные каникулы» и приостановлена оплата ЖКУ.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 245 тыс. человек. Более 10 тыс. скончались, свыше 88 тыс. выздоровели.

Общее число заразившихся в России выросло до 199 человек. Летальных исходов от нового типа коронавируса COVID-19 не зафиксировано. 79-летняя пациентка, госпитализированная в Москве с признаками пневмонии, скончалась не от коронавирусной инфекции (хотя она у нее и была), а из-за оторвавшегося тромба. У нее был ряд других тяжелых хронических заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 23 поликлиники оснастили всем необходимым для того, чтобы местные жители могли провериться на новый тип коронавируса.