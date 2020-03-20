Магазины Америки вводят специальные часы для пожилых

Крупные сети продуктовых супермаркетов объединились, чтобы защитить наиболее уязвимую часть общества.
Такие меры начинают вводиться и в других странах. Все для того, чтобы пожилые граждане смогли безопасно совершать необходимые покупки без риска заражением COVID-19.
Вирус сильнее всего влияет на пожилых людей. Среди них наблюдается самый высокий риск осложнений и смертности.
В Америке режим по обслуживанию пожилых ввели Walmart, Target, Whole Foods и Stop & Shop. Помимо этого, активно увеличивается количество доставок продуктов на дом.
Также, в магазинах начали устанавливать лимиты на приобретение товаров первой необходимости. Это связано с тем, что многие скупают продукты в огромных количествах, чем лишают остальных граждан возможности закупиться важными товарами.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветераны получат медали к 75-летию Победы на дому.