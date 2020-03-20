ВОЗ рекомендует побольше общаться в социальных сетях

ВОЗ рекомендует побольше общаться в социальных сетях
Лучше держать дистанцию. Фото: pixabay

Сейчас очень важно сократить количество физических контактов.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем сообщила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Для того, чтобы приостановить распространение коронавируса, нужно выдерживать дистанцию с другими людьми. Эксперт выступила не за реальное общение, а за виртуальное. Она просит поддерживать связь с семьей и друзьями посредством социальных сетей – при этом желательно находиться в разных комнатах.

«Так что найдите способы оставаться на связи при помощи интернета, социальных сетей. Потому что ваше психическое здоровье также крайне важно»,

— заявила Мария Ван Керкхове.

Напоминаем, что число зараженных коронавирусом в России достигло 253.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что возлюбленный Бузовой оббежал всю Москву в поиске туалетной бумаги.

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