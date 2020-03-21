Познер предположил, когда закончится пандемия коронавируса

Журналист Владимир Познер, у которого биологическое образование, сделал предположение, что пандемия коронавируса Covid-19 должна закончиться до начала лета.

Познер заявил в эфире шоу «Вечерний Ургант», что гражданам не стоит волноваться, поскольку это не поможет в борьбе с коронавирусом. По словам журналиста, во время пандемии стоит всего лишь соблюдать уже всем известные «простые вещи» — избегать телесных контактов и не приближаться к людям ближе, чем на метр, а также мыть руки и помнить о том, что вирус может жить на разных поверхностях до 12 часов.

Вместе с тем журналист прокомментировал недавнюю информацию, что медицинская маска не помогает. Он уверен, что это неправда, поскольку вирус «крупный», а ячейки маски «мешают ему».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дети Пугачевой и Галкина обрядом изгоняют коронавирус.