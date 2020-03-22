ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ

Центризбирком России утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию.

В частности, был согласован бюллетень для голосования, сообщает ТАСС.

В нем приводится текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосование, и указываются варианты ответа — «Да» или «Нет».

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Поправки поддержали региональные парламенты и Конституционный суд. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Общероссийское голосование по Конституции должно пройти 22 апреля. Это день объявлен выходным.Результаты опроса показали, что 69% россиян планируют идти в этот день на избирательные участки. При этом 45% абсолютно точно в этом уверены.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.