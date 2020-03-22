Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

COVID-19 не различает известных и неизвестных личностей, и поражает всех одинаково.

О положительном результате анализов на вирус 79-летний испанский оперный тенор сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Певец рассказал, что у него был жар и кашель, поэтому он решил провериться. После подтверждения диагноза, он и вся его семья изолировались. Свое решение о признании в болезни тенор назвал моральным долгом.

Напомним, первый случай заражения в Испании был обнаружен 31 января. После, число зараженных начало стремительно увеличиваться из-за эпидемии в Италии. На данный момент, в Испании заболело 28,5 тысяч человек, скончалось более 1,7 тысяч.

Неделю назад, правительство Испании решило принять серьезные меры по борьбе с распространением коронавируса. На 15 дней ограничены передвижения жителей по всей стране. Выйти из дома возможно только в случае крайней необходимости. Если же ситуация не нормализуется, ограничение могут продлить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Испании выявлен первый случай заболевания коронавирусом.