Стал известен результат анализа Роналду на COVID-19

После заражения троих футболистов футбольного клуба «Ювентус», все участники клуба в срочном порядке сдали необходимые тесты на выявление коронавируса.

У Криштиану Роналду, как и остальных членов «Ювентуса» болезнь не подтвердилась — тесты отрицательные.

Заболевшие ранее футболисты итальянского клуба защитник Даниэле Ругани, полузащитник Блез Матюиди и нападающий Пауло Дибала находятся в самоизоляции и получают необходимое лечение.

Сам «Ювентус» сейчас находится на карантине. Пять игроков команды сейчас находятся за границей, поэтому по прибытию их ожидает двухнедельный карантин. Об этом сообщает РБК.

Многие футбольные лиги в данный момент остановлены из-за распространения коронавируса. В Италии заболело около 54 тыс. человек. Скончалось от болезни более 4 тысяч. По смертности европейская страна обошла даже Китай.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Италия лидирует по количеству смертей от коронавируса.