В Ленобласти депутат пропал вместе с женой и сыном

В Ленинградской области исчез депутат совета депутатов Дзержинского сельского поселения Лужского района. Вместе с ним пропали его сын и супруга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию об исчезновении депутата заявила 69-летняя жительница поселка Дзержинского. Женщина сообщила, что последний раз его видели в начале марта. Выйти с депутатом на связь с тех пор не удалось.

Не исключено, что пропавший депутат мог сам уехать из дома и забрать с собой жену и сына-первоклассника.

Исчезновение депутат расследуют правоохранительные органы. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Гатчина Ленинградской области пропала 16-летняя школьница. Девочку несколько дней спустя нашли в одном из домов по Загородному проспекту в Петербурге.