В Совфеде предложили разъяснять поправки к Конституции по видеоконференции

В Совфеде предлагают проводить разъяснительную работу с гражданами по поправке к конституции в режиме видеоконференций, так как массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса в российских регионах отменяются.

Например, глава Татарстана запретил из-за угрозы коронавируса собираться более 15 человек.

«Непонятно, как в этой ситуации проводить разъяснительную работу по поправке к конституции», — считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов, сообщает РИА «Новости».

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Поправки поддержали региональные парламенты и Конституционный суд. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Общероссийское голосование по Конституции должно пройти 22 апреля. Это день объявлен выходным.Результаты опроса показали, что 69% россиян планируют идти в этот день на избирательные участки. При этом 45% абсолютно точно в этом уверены.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.