Дэниел Крейг лишит своих детей наследства

Дэниел Крейг лишит своих детей наследства
Дэниэл Крэйг в роли Джейса Бонда. Фото: кадр из фильма "007: Координаты "Скайфолл"

Актер не понимает сути накопления материальных благ. Все состояние Крэйг перед смертью планирует потратить или пожертвовать на благотворительность. Получается, дети унаследовать от такого хитроумного отца не смогут ничего. Разве что, если Крэйг не начнет в почтенном возрасте скупать недвижимость. Об этом сообщает The Sun.

Крэйг объясняет мотивы своих действий философией. И вот его философия гласит, что наследство — неприятная вещь. Перед уходом лучше избавиться от нажитого или пожертвовать его кому-либо.

Стоит напомнить, что состояние Крэйга оценивается в 100 млн фунтов стерлингов (9 миллиардов рублей). Только за последний фильм про агента 007 под названием «Не время умирать» актер получил 18 миллионов фунтов стерлингов.

У ныне действующего Джеймса Бонда двое детей. Сейчас актер находится в браке с актрисой Рейчел Вайс. Поддерживает ли она философию своего звездного мужа — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса.

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