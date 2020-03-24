Экс-депутат и бывший глава двух районов Петербурга перебрался на ПМЖ в Эстонию

Терентий Мещеряков и его супруга, Ксения Костина. Отметим, что С 2015 по 2018 год Мещеряков руководил АНО «Транспортная дирекция — 2018», занимавшуюся транспортным обеспечением проведения в России матчей Чемпионата мира по футболу. Фото: Baltphoto

Терентий Мещеряков и его супруга, Ксения Костина. Отметим, что С 2015 по 2018 год Мещеряков руководил АНО «Транспортная дирекция — 2018», занимавшуюся транспортным обеспечением проведения в России матчей Чемпионата мира по футболу. Фото: Baltphoto

Бывший депутат Законодательного собрания, экс-глава Фрунзенского и Кронштадтского районов Терентий Мещеряков его супруга, бизнесвумен Ксения Костина, переехали в элитный особняк в престижном районе Таллина.

Предположительно, у экс-политика есть вид на жительство в Эстонии. Об этом рассказывает местное издание Delfi. Согласно предоставленной информации, покупка здания обошлась Мещерякову и Костиной в 289 тысяч евро, еще около миллиона евро вложили в ремонт особняка площадью 560 «квадратов». В нем 8 комнат, 4 ванные, 3 гардеробные и бассейн.

При этом в России супруга Мещерякова остается предпринимательницей и владелицей ООО «Лидгид». Компания занимается продвижением в интернете. По опубликованным данным, прибыль фирмы за 2017 год составила 10,3 млн рублей, а в 2016-м — всего 287 тысяч, пишет АБН. Эстонские источники связывают имя Ксении с местными компаниями Smart City OÜ и Neo Elementum OÜ.

Первая занимается сферой рекламы, а налогооблагаемый оборот организации за последний квартал 2019 года составил более миллиона евро. Вторая производит БАД и косметику, её налогооблагаемый оборот за аналогичный период — более 850 тысяч евро. В бывших членах правления этой компании значится некий Terentii Meshcheriakov.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти вместе с семьей пропал без вести депутат.