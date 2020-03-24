На Доблести и Ленина с 25 марта ограничат движение транспорта

Движение транспорта на двух улицах Петербурга ограничивают с 25 марта. Причиной этого стали работы по прокладке электрокабеля и водопровода, рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

До 13 апреля закрывается движения транспорта по улице Ленина на Петроградской стороне в направлении от Малого проспекта к Большому проспекту. На участке планируются работы ПАО «Ленэнерго» по прокладке электрокабеля.

Движение по улице Доблести у улицы Маршала Захарова будет ограничено до 22 мая. Причиной этого стала прокладка водопровода. Работы выполняет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга«.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ограничивают движение транспорта по Тамбовской улице, Таллинскому шоссе и Безымянной улице. Распоряжения вступили в силу с 23 и 24 марта.