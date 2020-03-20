Движение транспорта по Тамбовской и Таллинскому ограничивают

В Петербурге ограничивают движение транспорта по Тамбовской улице, Таллинскому шоссе и Безымянной улице. Об этом информирует Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

С 23 марта по 5 апреля движение на участке Тамбовской от Прилукской улицы до Курской улицы будет ограничено. Причиной этого стали работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по прокладке водопровода.

С 24 марта по 22 июля ГКУ «Дирекция транспортного строительства» проводит ремонт Лиговского путепровода. В связи с этим ограничивается движение транспорта по Таллинскому шоссе от дома 155 и по проспекту Маршала Жукова до улицы Стойкости.

На этот же период закрывается движение транспорта по Безымянной улице в створе Таллинского шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 20 и 21 марта в Петербурге ограничивают движение транспорта по Шлиссельбургскому проспекту, улицам Оптиков и Профессора Попова.