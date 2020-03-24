В одной из первых книг Винни-Пух был русским и носил шапку — ушанку

В одной из первых книг Винни-Пух был русским и носил шапку &#8212; ушанку
Винни предстал в русском образе. Фото: peterharrington.co.uk

Винни-Пух в одном из первых изданий книги английского писателя Алана Милна с участием медвежонка был русским и носил шапку-ушанку.

На иллюстрациях Эрнеста Шепарда Винни предстал в русском образе: в шапке — ушанке, лаптях и с балалайкой в лапах, сообщает «Рен ТВ».

Книгу с «русским Винни-Пухом» выпустили в 1929-м году. В Советском Союзе книгу опубликовали спустя 30 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что “Союзмультфильм” и банк создадут совместное предприятие. Сбербанк и “Союзмультфильм” начнут вместе вести бизнес: Банк намерен купить 80% киностудии. Совместному предприятию в помощь пришлют Винни-Пуха, Карлсона, Чебурашку и других персонажей знакомых детских мультфильмов.

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