Грета Тунберг подозревает у себя коронавирус

Девушка чувствовала недомогание на протяжении десяти дней после возвращения из Брюсселя.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем экоактивистка Грета Тунберг рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что хотела бы сдать анализы на коронавирус, чтобы выяснить, не инфицирована ли она. Девушка недавно вернулась из поездки в Брюссель и после этого она чувствовала слабость, боль в горле и был кашель. Отец Греты, который путешествовал вместе с девушкой, тоже заболел, но у него симптомы проявились ярче.

В Швеции анализы не разрешают сдавать, если у пациента нет нужды в срочной медицинской помощи. Грета заявила, что чувствует себя лучше и что случившееся с ней было похоже на простуду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Грета Тунберг хочет сделать перерыв. Шестнадцатилетняя школьница заявила об этом после неудачного высказывания о политиках.