Собак-помощников в Петербурге могут приравнять к поводырям

Депутаты Петербурга поддержали идею приравнять собак-помощников к поводырям. Законопроект рассмотрели на заседании Законодательного собрания в среду, 25 марта.

Документы одобрен в первом чтении. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок и Анастасия Мельникова.

Парламентарии указали на то, что сейчас в законе прописан только один вид служебных собак — собаки-поводыри, которые помогают не зрячим. При этом люди с ограниченными возможностями также часто прибегают к поддержке собак-помощников. Такие животные, в частности, способны открывать двери, поднимать вещи, включать свет и помогать лечь в постель.

Приравнивание собак-помощников к поводырям позволит хозяевам питомцев получать компенсацию на их содержание, а также брать их с собой на различные объекты инфраструктуры, куда закрыт доступ обычных животных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поправки о собаках-помощниках планируется внести в федеральный закон о социальной защите инвалидов.